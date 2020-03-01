Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИсточник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информвчера в 10:54

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка

Kazanfirst.ruвчера в 23:20

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

Татар-информвчера в 10:54

Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей

Реальное времявчера в 20:29

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

РИА Новостивчера в 15:36

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАССвчера в 15:30

В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстанвчера в 12:23

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

БИЗНЕС Onlineвчера в 22:54
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Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие

Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании

Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Военное обозрение вчера в 09:31
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Экономика

Россельхозбанк рассказал, каким станет село в России через 30 лет

Сельскохозяйственные территории России в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительным потенциалом в этом направлении обладает российское село, отмечено в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 23:06
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Политика

Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:47
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
Политическая Экспертиза вчера в 03:20
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

В Аргунском ущелье отдают дань памяти псковских десантников

20 лет назад в Аргунском ущелье, у высоты 776, рота псковских десантников остановила прорыв джихадистов под командованием Басаева и Хаттаба.
МИР 24 вчера в 03:14
Единоборства

Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом

ФАН 29 февраля в 20:41
Политика

Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Новостной фронт 29 февраля в 11:29
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Футбол

Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику защитника «Барселоны» Жерера Пике после матча 26-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат вчера в 22:17
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Здоровье

Продажи БАДов в России резко выросли

Производители биологически активных добавок (БАД) начали чаще давать им названия, сходные с брендами известных лекарств.
Телеканал 360° вчера в 20:16
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru вчера в 11:42
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