В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.

с чего всё началось

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

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