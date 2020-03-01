Происшествия
РИА НовостиИсточник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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с чего всё началось
В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.Татар-информвчера в 10:54
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Следком возбудил уголовное дело после попытки убийства жительницей Казани двоих сыновей
Реальное времявчера в 20:29
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Общество
В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Армия и оружие
Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании
Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Экономика
Россельхозбанк рассказал, каким станет село в России через 30 лет
Сельскохозяйственные территории России в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительным потенциалом в этом направлении обладает российское село, отмечено в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости.
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Политика
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
У православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Происшествия
В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке
СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Армия и оружие
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Авианосная ударная американская группа ВМС во главе с USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар, войдя в Средиземное море.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
В Аргунском ущелье отдают дань памяти псковских десантников
20 лет назад в Аргунском ущелье, у высоты 776, рота псковских десантников остановила прорыв джихадистов под командованием Басаева и Хаттаба.
Единоборства
Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом
Политика
Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина
Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Футбол
Рамос ответил на критику Пике в адрес «Реала»
Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на критику защитника «Барселоны» Жерера Пике после матча 26-го тура чемпионата Испании.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Здоровье
Продажи БАДов в России резко выросли
Производители биологически активных добавок (БАД) начали чаще давать им названия, сходные с брендами известных лекарств.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Культура