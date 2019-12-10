Происшествия
Москва 24СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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СК возбудил дело после обнаружения завернутого в одеяло трупа девушки на юго-западе Москвы
Агентство Москвавчера в 06:50
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Армия и оружие
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В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
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Происшествия
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В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
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Генпрокурор проявил себя генадвокатом
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Шоу-бизнес
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Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Политика
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
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Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Интернет
Бесплатный антивирус Avast заподозрили в слежке за пользователями
Влчек отметил, что все данные, которые Avast продает третьим лицам, являются полностью обезличенными — то есть, те или иные сведения просто невозможно связать с каким-нибудь конкретным пользователем антивируса.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Здоровье
ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз
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