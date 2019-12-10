Происшествия

Москва 24Москва 24СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СК возбудил дело после обнаружения завернутого в одеяло трупа девушки на юго-западе Москвы

Агентство Москвавчера в 06:50

В московской квартире нашли завернутое в одеяло тело девушки

РИА Новостивчера в 07:10

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

Москва 24вчера в 07:06

Дело возбуждно после обнаружения тела студентки в Москве

РЕН ТВвчера в 14:56

Завернутое в одеяло тело девушки нашли на юго‑западе Москвы

РИАМОвчера в 08:12

Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки на юго-западе Москвы

Росбалтвчера в 07:00

Завёрнутое в одеяло тело девушки обнаружили в столичной квартире

News.ruвчера в 07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Интерфакс вчера в 23:17
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

США запретили полеты сотням военных студентов из Саудовской Аравии

Власти США временно запретили летать около 300 студентам из Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС во Флориде.
VSE42.RU вчера в 19:53
Политика

Лавров и Помпео обсудили Украину

Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи, состоявшейся сегодня в Вашингтоне, обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину и вопросы выполнения Минских договоренностей.
Rusvesna.su вчера в 14:30
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань 09 декабря в 11:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Происшествия

Генпрокурор проявил себя генадвокатом

В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Спорт

Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом

Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Уралинформбюро 02:32
Армия и оружие

США увеличат численность боевых кораблей до исторического максимума

РЕН ТВ 00:53
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Взгляд.ру вчера в 10:07
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Интернет

Бесплатный антивирус Avast заподозрили в слежке за пользователями

Влчек отметил, что все данные, которые Avast продает третьим лицам, являются полностью обезличенными — то есть, те или иные сведения просто невозможно связать с каким-нибудь конкретным пользователем антивируса.
Planet Today 03:03
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Здоровье

ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Агентство Москва 03:40
ещё по теме
Главное