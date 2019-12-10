Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела девушки в квартире на юго-западе столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ СК по столице. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

СК возбудил дело после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

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