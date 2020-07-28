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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК. В результате ЧП пострадал машинист одного из составов, его госпитализировали.В источнике
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КП - Санкт-Петербург

МЧС показало масштаб аварии поездов в Санкт-Петербурге на видео с воздуха

КП - Санкт-Петербург14:29
ТАСС

СК сообщил, что столкновение двух электровозов в Петербурге привело к крупному ущербу

ТАСС10:59
Фонтанка.Ру

Разрушительная встреча поездов в Купчино — вид сверху. Это чудо, что никто не погиб

Фонтанка.Ру14:32
РИА Новости

После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

РИА Новости10:43
78.ru

После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

78.ru10:38
Телеканал Санкт-Петербург

Как выглядит место столкновения электровозов в Купчино. Кадры с коптера

Телеканал Санкт-Петербург14:21
Петербургский дневник

В Петербурге возбудили уголовное дело после столкновения составов в Купчино

Петербургский дневник11:26
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