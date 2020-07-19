Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Дело возбуждено после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры
Интерфакс - Россия11:41
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Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
Pro Город НН 08:50
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Автоспорт
Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Футбол
«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России
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Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor вчера в 10:53
Хоккей
Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru 12:12
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Здоровье
Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин
Закрытие начальных школ на карантин из-за коронавируса практически не повлияло на количество случаев заражения, установили исследователи Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции.
ИА Красная Весна 08:39
Кино
Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
Народные новости 07:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Кино
Режиссеры «Великой» и «Шучу» снимут сериал про Соколиного глаза
Как передает THR, к проекту присоединились Берт и Берти (Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд), снимавшие только что закрытую драмедию с Джимом Керри "Шучу", квазисторическую черную комедию "Великая" и "Нулевой отряд".
Российская газета 06:51
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Известия 12:53
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Речь идет о случаях уклонения от выплаты алиментов одним из биологических родителей ребенка. Об этом сообщает портал OKA.fm.
Live24 07:31
Технологии
Sony выпустит последнее большое обновление PlayStation 4 перед выходом PlayStation 5
Sony объявила о начале бета-тестирования последнего большого обновления игровой приставки PlayStation 4 перед выходом PlayStation 5. В прошивке версии 8.00 появится много изменений.
Актуальные Новости 09:47
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Политика
Чешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
Суворов пояснил, что этим обычно занимаются более авторитетные организации.
RuNews24.ru 11:17
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Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Российская газета 09:52