Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Дело возбуждено после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры

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СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора «Ростсельмаша»

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После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело

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Общество

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Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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