Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Дело возбуждено после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры
Интерфакс - Россия11:41
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Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости 05:23
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Футбол
Куртуа выиграл трофей Саморы за наименьшее число пропущенных мячей в сезоне Ла Лиги
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выиграл трофей Саморы по итогам сезона Ла Лиги.
Sports.ru 17:39
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Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
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Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Футбол
Генеральный директор «Зенита» Медведев ответил на критику Федуна
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил удивление после обвинений владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал питерский клуб «дутым чемпионом».
LiveResult.Ru 15:57
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Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
РИА Новости 17 июля в 23:31
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Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Политика
Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину
7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны.
РБК 16:08
Гаджеты
Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе
Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Evo-rus.com 17 июля в 06:41
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 15:36
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Автоспорт
Россиянин Шварцман одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, представляющий команду Prema, показал лучшее время в первой гонке третьего этапа серии «Формула-2», который проводит Австрия, сообщает ТАСС.
МИР 24 10:14
Армия и оружие
Войска ДНР уничтожили огневую точку ВСУ под Донецком
ИА Новороссия 16:37
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Политика
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов.
ТАСС 11:47
Автоспорт
Гонщики Формулы-1 не успели встать на колено перед Гран-при Венгрии
Участники Гран-при Венгрии Формулы-1 не успели провести акцию с преклонением колена перед началом гонки.
Sport24.ru 09:44
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» и сохранила прописку в примере
Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в выездном матче 38-го тура чемпионата Испании.
Советский спорт 17:03
Футбол
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар".
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Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:01