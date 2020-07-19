Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Дело возбуждено после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры
Интерфакс - Россия11:41
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Происшествия
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