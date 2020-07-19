Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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СКР предварительно назвал ограбление целью нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Коммерсантъ18:57

В СК назвали цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

РБК17:26

СК назвал цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

ТАСС13:56

СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора «Ростсельмаша»

РИА Новости12:52

Совладелец «Ростсельмаша» подтвердил факт нападения на дом экс-директора

Интерфакс11:37

СК завел дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

Российская газета12:15

Выяснились подробности нападения на экс-директора завода Ростсельмаш

РЕН ТВ10:24
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Происшествия

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
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Общество

Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID

В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ 19:33
Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 03:10
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
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Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
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Автоспорт

Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии

Газета.Ru 09:36
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Футбол

Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru 15:08
Здоровье

Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников

По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
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Общество

Хабаровчане в седьмой раз вышли на митинг против ареста Фургала

В Хабаровске горожане уже в седьмой раз вышли на массовые протесты против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Росбалт 17 июля в 06:19
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru вчера в 10:05
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
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Общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
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Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Футбол

Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
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Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Piter.tv вчера в 07:25
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Общество

В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
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Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству

Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
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Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

В Минобороны США подтвердили слова Трампа о супероружии. Пентагон сообщил об испытаниях "супер-пупер" ракеты.
Piter.tv 17 июля в 00:43
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Общество

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве и ряде регионов

Вильфанд предупредил, что даже после понижения температуры в Москве до 20-21 градуса будет стоять нормальная погода, но покажется, что прохладно.
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Технологии

«Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике

Компания совместно с Росгеологией объявила о старте разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи – пишет газета «Ведомости».
Эхо Москвы 19:05
Наука

В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса

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Происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

РИА Новости 12:22
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Футбол

Мещеряков: «У Николича семь матчей и ни одного поражения»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал итоговое второе место клуба в РПЛ, а также поделился мнением работе о главного тренера "железнодорожников" Марко Николича.
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