Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Evo-rus.com 14:28
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России
"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
Честный рейтинг букмекеров 13:51
Экономика
Минобороны России взыскало неустойку с завода концерна «Алмаз-Антей»
Москва, 20 июля 2020, 03:40 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к заводу из дивизиона концерна «Алмаз-Антей» — АО «Завод радиотехнического оборудования».
REGNUM 20:40
Футбол
«Спартак» не смог остановить Дзюбу и Азмуна. Почему Семак обыграл Тедеско?
«Зенит» одержал победу по двум причинам: одна связана с тактическим решением Сергея Семака, а другая — с вынужденными действиями Доменико Тедеско по формированию стартового состава.
Спорт-Экспресс 20:05
Армия и оружие
Зенитчики ЗВО отразили удары крылатых ракет в Ленобласти
Прибыв в район выполнения учебно-боевой задачи, экипажи зенитного ракетно-пушечного комплекса заняли позиции, в которых они должны были прикрыть стационарные объекты от условных ударов крылатых ракет.
78.ru 15:51
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке
Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
Avtovesti.com 04:27
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт 10:53
Игры
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Скорее всего, Ясенев попал в команду разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Вот как должен выглядеть ремастер Diablo.
Cyber.sports.ru 17 июля в 11:47
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 15:05
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:23