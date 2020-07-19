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Футбол «Уотфорд» в третий раз за сезон уволил тренера Напомним, Пирсон возглавил «Уотфорд» только в декабре 2019 года. Тогда команда шла на последнем месте с восемью очками.

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