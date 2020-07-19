Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Дело возбуждено после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры
Интерфакс - Россия11:41
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Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
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Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
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Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
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Коммерсантъ вчера в 06:27
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
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На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы
В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.
Российская газета вчера в 11:16
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«Уотфорд» в третий раз за сезон уволил тренера
Напомним, Пирсон возглавил «Уотфорд» только в декабре 2019 года. Тогда команда шла на последнем месте с восемью очками.
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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
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Что касается остальных моментов, то VAR невозможно обмануть.
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Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
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Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
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МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
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В SpaceX назначили новую дату запуска южнокорейского военного спутника
Вашингтон, 19 июля 2020, 13:31 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником Южной Кореи Anasis-II назначен на 20 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.
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Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
По последним данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано почти двести шестьдесят тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
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Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57