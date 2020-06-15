Общество
РИА НовостиСК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
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В отношении оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете за высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил СКР.Коммерсантъ10:33
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Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Энергетика
Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»
Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Экономика
МВФ позаботился о стабильном будущем Украины
За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом: — закон о рынке земли; — передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины; — ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
РИА Новости 01:00
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
Неизвестные угрожали арбитрам матча между БАТЭ и «Шахтером»
После матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и солигорским "Шахтером" арбитры встречи получили угрозы от неизвестных лиц, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
РИА Новости 09:16
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Экономика
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году
"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
Кино
Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»
Американский кинематографист Джеймс Ганн заявил, что фильм Стражи Галактики 3 станет последней его работой для студии Marvel.
NewInform 07:27
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Фигурное катание
Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.
Матч ТВ 10:18
Политика
Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник.
ТАСС 10:58
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Кино
Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня
Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на парад в честь юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.
Политическая Экспертиза 05:14
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29