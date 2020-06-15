с чего всё началось

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

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Экономика ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году "Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.

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Общество Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. 34