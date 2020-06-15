Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Происшествия
В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг
Газета.Ru 10:43
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания церковного суда
Телеканал 360° 10:11
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Депутат прокомментировал выступление Киркорова в тельняшке
Возмущение по поводу выступления артиста Филиппа Киркорова в военной форме выразил генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 14:48
Шоу-бизнес
Сафронов возмутился отказом звезд хоронить Трушкина
Экспресс газета 11:24
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Кино
Небула отправила за камнем Души двух влюбленных: случайность или тонкий расчет?
Концовка картины по количеству эмоций все-таки уступила второму акту: поиску Мстителями пяти Камней Бесконечности.
SM News 13 июня в 16:55
Шоу-бизнес
«Назло бывшему»: Ани Лорак вышла в свет в образе «секси-девочки»
Ани Лорак поделилась с поклонниками своим фото. Женщина предстала в новом образе секси-девочки.
Территория новостей 12:25
Политика
Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом
Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия.
РБК 09:12
Политика
Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн
По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
ИА Новороссия 13 июня в 13:09
Происшествия
Пассажиры засняли последствия столкновения самолетов в Пулково
РЕН ТВ вчера в 07:52
Общество
В Тульской области разрешена работа строительных магазинов
Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.
Тульские новости 15:21
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Энергетика
Brent подешевела до $37,4 за баррель
Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%.
Известия 03:17
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:39
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Политика
Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден
Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста 10:01
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney
В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney.
Профиль вчера в 22:19
Политика
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
Российская газета 13:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
Театры
БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова
Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb вчера в 04:17
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26