Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 2

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 772

Происшествия Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн". 723

Шоу-бизнес Депутат прокомментировал выступление Киркорова в тельняшке Возмущение по поводу выступления артиста Филиппа Киркорова в военной форме выразил генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 5

Политика Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали». 1,6K

Общество В Тульской области разрешена работа строительных магазинов Согласно изменениям, внесенным в Указ губернатора, в регионе возобновят работу строительные магазины.

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 7

Энергетика Brent подешевела до $37,4 за баррель Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%. 45

Политика Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 1,5K

Шоу-бизнес Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney. 11

Шоу-бизнес Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. 47