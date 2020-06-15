Общество

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Москве возбудил дело
 о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его комментария к агитационному ролику канала RT в поддержку поправок в Конституцию.
Новая газета10:38

Подробнее о событии

Политолог назвал недостаточно серьезной статью дела против Навального

Известия12:26

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБК10:54

Прокуратура признала законным дело против Навального за клевету на ветерана

ТАСС11:10

На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны

Интерфакс10:39

В отношении Навального возбудили уголовное дело за клевету в адрес ветерана

Lenta.ru10:38

Уголовные дела против Алексея Навального

Коммерсантъ11:37

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском10:41
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Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

REGNUM 06:58
384
Происшествия

Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве

Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
1,6K
Шоу-бизнес

Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы

Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
3
Кино

Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max

Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ 11:21
384
Здоровье

В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 12:34
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

Екатеринбург, 15 июня 2020, 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудница частного детского сада попалась пьяной на рабочем месте.
REGNUM 11:06
17
Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
1,3K
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
29
Кино

Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле

Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.
Evo-rus.com 11:36
Политика

В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
176
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
3
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
231
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
1,9K
Здоровье

В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%

В Самарской области заболеваемость пневмонией выросла на 24% по сравнению со средними многолетними значениями.
КП - Самара 09:41
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку в Тушино

Евро-футбол.ру вчера в 05:13
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
246
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
2,5K
Единоборства

Фергюсон бросил вызов Макгрегору

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.
Lenta.ru 12:31
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
91
Футбол

РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей

Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport 12:30
Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
35
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
60
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
833
Игры

Sony представила дизайн PlayStation 5

Официально цена на PS5 озвучена не была. Как и не была названа точная дата выхода консоли на рынок.
Inkazan 12 июня в 12:29
1K
Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
156
Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Авто

Опубликованы первые снимки нового Lexus IS

В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
1
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
604
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 12:34
39
Как работают Яндекс.Новости?
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