Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Москве возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его комментария к агитационному ролику канала RT в поддержку поправок в Конституцию.Новая газета10:38
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Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru 09:52
Кино
Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
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Здоровье
В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
Екатеринбург, 15 июня 2020, 18:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудница частного детского сада попалась пьяной на рабочем месте.
REGNUM 11:06
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
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Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Кино
Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле
Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.
Evo-rus.com 11:36
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС.
Rambler News Service 11:47
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Здоровье
В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24%
В Самарской области заболеваемость пневмонией выросла на 24% по сравнению со средними многолетними значениями.
КП - Самара 09:41
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку в Тушино
Евро-футбол.ру вчера в 05:13
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Макгрегору
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.
Lenta.ru 12:31
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Футбол
РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей
Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport 12:30
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Игры
Sony представила дизайн PlayStation 5
Официально цена на PS5 озвучена не была. Как и не была названа точная дата выхода консоли на рынок.
Inkazan 12 июня в 12:29
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
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В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
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Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 12:34