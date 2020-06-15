с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 3

Здоровье В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кино Universal возобновит съёмки нового «Мира Юрского периода» в июле Universal уже на этой неделе просит начать подготовку к возвращению на работу, в частности – создание протоколов безопасности от вируса.

Политика В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также перспективы взаимодействия в рамках БРИКС. 3

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 231

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 1,9K

Здоровье В Самарской области случаев пневмонии стало больше на 24% В Самарской области заболеваемость пневмонией выросла на 24% по сравнению со средними многолетними значениями.

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.

Экономика Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. 2,5K

Единоборства Фергюсон бросил вызов Макгрегору Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.

Футбол РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 60

Игры Sony представила дизайн PlayStation 5 Официально цена на PS5 озвучена не была. Как и не была названа точная дата выхода консоли на рынок. 1K

Политика В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram. 156

Авто Опубликованы первые снимки нового Lexus IS В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки. 1