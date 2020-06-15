Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Здоровье
Коронавирусом заразились более 800 воронежских медиков
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией медиков в Воронежской области достигло 803 человек.
Обозреватель Врн 11:59
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Политика
Законопроект о разблокировке Telegram внесен в Госдуму
Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram.
Коммерсантъ 04:56
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Общество
В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
Lenta.ru 13:33
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Польша открыла границу для калининградцев, но с ограничениями
Власти Польши открыли движение на границе с Калининградской области.
FlashNord 07:55
Футбол
«Челси» продаст шестерых футболистов
Продажей футболистов "Челси" намерен скомпенсировать покупку других игроков.
Pravda.Ru 02:20
Культура
Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области, продлен до 22 июня, сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:59
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Российская газета 12:35
Футбол
Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport 09:45
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Авто
На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега
Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
Интерфакс 13:58
Общество
Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Здоровье
Врача поразило, как COVID-19 изменил больных
Часть больных COVID-19 в процессе болезни получили настолько серьезные проблемы с легкими, что врачи вынуждены были помещать их на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:59
Экономика
За год саратовские медучреждения оштрафованы на 110 млн рублей
По словам директора ТФОМС Сергея Заречнева, доходы Фонда в прошлом году составили на 30 млрд 119 млн, а расходы - 29 млрд 791 млн рублей.
Взгляд-инфо 07:35