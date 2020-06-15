Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
Кино
Сценарист Дэвид Кепп рассказал, какой будет «Невеста Франкенштейна»
В недавнем интервью сайту Collider сценарист Дэвид Кепп среди прочего поделился деталями будущего ремейка «Невесты Франкенштейна», который станет частью «Темной вселенной» Universal.
Кinomania вчера в 15:20
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Авто
GAC представит в России минивэн GN8
Компания ГАК МОТОР РУС, официальное представительство китайского автопроизводителя GAC Motor, объявила дату официальной презентации минивэна GN8 в России.
Top Gear Russia вчера в 07:03
Общество
В Тюмени отменен парад в честь 75-летия со Дня Победы
«Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — сообщили в пресс-службе.
NashGorod.ru вчера в 23:42
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
РИА Новости 01:51
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Авто
В России стартовали продажи трёх бюджетных моделей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня вчера в 02:53
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Авто
General Motors представил соперника Skoda Octavia
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC официально представили новый бюджетный Baojun RC-5 в кузове лифтбек и универсал.
Новые автомобили 14 июня в 23:04
Единоборства
Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
BetOn вчера в 12:40
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество
Костромская область оказалась на 68 месте по благосостоянию семей
Костромская область оказалась на 68 месте по уровню благосостояния семей – сообщают РИА Новости.
k1news.ru вчера в 10:55
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Общество
Оглашены районы распространения коронавируса по Омской области
В Министерстве здравоохранения Омской области предоставили информацию о распространении коронавируса с привязкой к районам области по состоянию на 11:34 утра вторника, 16 июня.
РИА СуперОмск 02:03
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости вчера в 11:46
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02