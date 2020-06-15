Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

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