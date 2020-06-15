Общество

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального

Lenta.ruвчера в 21:58

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

Коммерсантъвчера в 16:35

Против Навального возбудили дело о клевете

РИА Новостивчера в 10:34

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русскомвчера в 10:41

На Навального в Москве заведено дело о клевете в адрес ветерана войны

Интерфаксвчера в 10:39

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБКвчера в 10:54

Прокуратура признала законным дело против Навального за клевету на ветерана

ТАССвчера в 11:10
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
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Кино

Сценарист Дэвид Кепп рассказал, какой будет «Невеста Франкенштейна»

В недавнем интервью сайту Collider сценарист Дэвид Кепп среди прочего поделился деталями будущего ремейка «Невесты Франкенштейна», который станет частью «Темной вселенной» Universal.
Кinomania вчера в 15:20
Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Авто

GAC представит в России минивэн GN8

Компания ГАК МОТОР РУС, официальное представительство китайского автопроизводителя GAC Motor, объявила дату официальной презентации минивэна GN8 в России.
Top Gear Russia вчера в 07:03
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Общество

В Тюмени отменен парад в честь 75-летия со Дня Победы

«Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — сообщили в пресс-службе.
NashGorod.ru вчера в 23:42
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
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Происшествия

В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
РИА Новости 01:51
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
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Авто

В России стартовали продажи трёх бюджетных моделей Chevrolet

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня вчера в 02:53
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Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
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Авто

General Motors представил соперника Skoda Octavia

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC официально представили новый бюджетный Baojun RC-5 в кузове лифтбек и универсал.
Новые автомобили 14 июня в 23:04
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Единоборства

Тони Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

BetOn вчера в 12:40
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
65
Общество

Костромская область оказалась на 68 месте по благосостоянию семей

Костромская область оказалась на 68 месте по уровню благосостояния семей – сообщают РИА Новости.
k1news.ru вчера в 10:55
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
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Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
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Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
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Общество

Оглашены районы распространения коронавируса по Омской области

В Министерстве здравоохранения Омской области предоставили информацию о распространении коронавируса с привязкой к районам области по состоянию на 11:34 утра вторника, 16 июня.
РИА СуперОмск 02:03
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство

Народные новости вчера в 11:46
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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