Общество
RT на русскомСК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Политика
Захарова «поставила многоточие» в вопросе обмена Уилана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность обмена осужденного Мосгорсудом Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, осужденных в США.
Взгляд.ру 17:32
Спорт
Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru вчера в 11:57
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Lenta.ru 19:51
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Музыка
Оркестр MusicAeterna поборется за международную премию Gramophone
Оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna номинировали на премию Gramophone Classical Music Awards в категории «Оркестр года — 2020».
Культуромания 14:29
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва 10:00
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Экономика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Технологии
Новый интерфейс получит Sony PlayStation 5
Несколько дней назад, наш портал писал о долгожданном дебюте новой приставки Sony PlayStation 5. Компания организовала специальное мероприятие в онлайн-режиме, где показала новинку и анонсировала игры.
ГЛАС.RU 09:33
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик»
Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.
Soccer.ru 19:49
Футбол
«Унион» обыграл «Кёльн» в матче Бундеслиги
REGNUM 13 июня в 15:16
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Происшествия
В Иркутске директора строительной компании осудят за сокрытие денег
Следователи полагают, что с 2014 по 2018 годы компания «Альп-Пром» фактически занималось строительством жилых и нежилых зданий.
АиФ Иркутск 05:23
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Происшествия
Превышение ПДК азота выявили в Ангаре после выброса иловых остатков
Превышены в 1,5 раза предельно-допустимые концентрации по азоту. Загрязнение воды азотсодержащими органическими веществами.
Иркутск Сегодня 06:04
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 15 июня 2020, 06:21 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:21
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55