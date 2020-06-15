Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Политика Захарова «поставила многоточие» в вопросе обмена Уилана Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность обмена осужденного Мосгорсудом Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, осужденных в США. 79

Спорт Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 125

Музыка Оркестр MusicAeterna поборется за международную премию Gramophone Оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna номинировали на премию Gramophone Classical Music Awards в категории «Оркестр года — 2020». 1

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2K

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 15

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 859

Экономика «Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,6K

Технологии Новый интерфейс получит Sony PlayStation 5 Несколько дней назад, наш портал писал о долгожданном дебюте новой приставки Sony PlayStation 5. Компания организовала специальное мероприятие в онлайн-режиме, где показала новинку и анонсировала игры. 6

Футбол Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик» Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.

Происшествия В Иркутске директора строительной компании осудят за сокрытие денег Следователи полагают, что с 2014 по 2018 годы компания «Альп-Пром» фактически занималось строительством жилых и нежилых зданий.

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 27

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K