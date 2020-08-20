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Российская газета
Российская газета

СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева

Афера продолжалась с ноября 2019 по февраль 2020 года. По оценке следователей, своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В отношении Шереметьева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).В источнике
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Интерфакс

На депутата Мосгордумы Шереметьева завели дело о мошенничестве

Интерфакс01:12
РБК

СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

РБК01:21
РИАМО

Дело о мошенничестве возбудили в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

РИАМО01:21
Агентство Москва

Дело возбудили против автомошенника, выманившего у водителя в Москве 4 млн руб

Агентство Москва03:20
Коммерсантъ

Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили дело о мошенничестве на 2 млн рублей

Коммерсантъ01:28
Москва 24

Депутат МГД Шереметьев подозревается в мошенничестве

Москва 2400:56
ТАСС

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

ТАСС00:46

Эксперт рассказал, когда доллар заменит новая американская валюта

Обсуждая с «СП» вероятность потери американским долларом статуса мировой резервной валюты, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов отметил, что если эта денежная единица начнет ощутимо «сдавать» свои позиции, скорее всего, на его место придет не новая резервная валюта из уже существующих, а некая корзина из нескольких валют.
Свободная Пресса03:29

Байкал вошел в число озер планеты с возрастающей температурой воды

Байкал вошел в число озер, где отмечается ярко выраженный рост поверхностной температуры воды, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».
Московский Комсомолец Улан-Удэ19:47
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