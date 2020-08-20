СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
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Афера продолжалась с ноября 2019 по февраль 2020 года. По оценке следователей, своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В отношении Шереметьева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).В источнике
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