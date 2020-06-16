Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Инспектор Ростехнадзора не имела повода проверять аварийный резервуар на ТЭЦ-3

ТАСС14:51

Инспектор Ростехнадзора не имела оснований проверять аварийный резервуар ТЭЦ в Норильске

Интерфакс14:27

Ростехнадзор: инспектор не имела оснований назначать проверку ТЭЦ-3 в Норильске

Коммерсантъ15:24

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника Ростехнадзора из-за аварии на норильской ТЭЦ

Эхо Москвы21:45

Ростехнадзор заявил об отсутствии у инспектора повода проверять ТЭЦ-3

РБК14:43

В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора

РИА Новости14:18

Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

RT на русском11:24
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