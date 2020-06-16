Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
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Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
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Республики Донбасса перестали быть Украиной для «Газпрома»
«Газпром» опубликовал отчет за первый квартал 2020 года и в отличие от все предыдущих не указал в строке «Украина» поставки газа, которые осуществляются в ЛНР и ДНР.
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Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
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Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
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Газета.Ru 15:27
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Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru вчера в 04:27
Здоровье
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Власти Камчатки приняли решение безвозмездно обеспечивать необходимыми препаратами всех пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.
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Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
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Авто
В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet
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В России больше предпринимателей станут работать по патенту
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
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Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
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Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
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