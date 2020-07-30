с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в четверг сообщается на сайте СК.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Здоровье Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии. 20

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа. 14

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 4

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.

Общество Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет. 42

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили «Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Политика Трамп допустил возможность переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов. 344

Происшествия Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы. 38

Авто Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название на одно из тех, которые марка запатентовала в июле 2019 года.

Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 7