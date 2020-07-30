Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаСК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в четверг сообщается на сайте СК.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил
 уголовное дело в отношении россиянки, проживающей в Израиле и трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ11:25

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Иностранка незаконно получила три бюллетеня для голосования по Конституции РФ

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Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
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Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
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Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

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В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

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ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

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