с чего всё началось

Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку.

В отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лациса возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

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