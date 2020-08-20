СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
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"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.В источнике
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