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ТАСС
ТАСС

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.В источнике
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РИА Новости

Помощник депутата Шереметьева раскрыл подробности дела против начальника

РИА Новости05:52
Коммерсантъ

Против депутата Мосгордумы Шереметьева возбудили дело о мошенничестве на 2 млн рублей

Коммерсантъ01:28
Москва 24

Депутат МГД Шереметьев подозревается в мошенничестве

Москва 2400:56
Агентство Москва

Дело возбудили против автомошенника, выманившего у водителя в Москве 4 млн руб

Агентство Москва03:20
Интерфакс

На депутата Мосгордумы Шереметьева завели дело о мошенничестве

Интерфакс01:12
РИАМО

Дело о мошенничестве возбудили в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

РИАМО01:21
ТАСС

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

ТАСС00:46

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
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Эхо Москвы07:12

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Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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