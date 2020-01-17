Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
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с чего всё началось
Как сообщает
 областное управление СК, нарушения законодательства были допущены якобы при госзакупках 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона осенью 2018 года.
Российская газета06:43

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В отношении министра Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело

Взгляд-инфо04:21

В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения

КП - Саратов05:54

Уголовное дело в отношении регионального министра здравоохранения Мазиной. Версия следователей

Версия-Саратов06:06

В кабинете саратовского министра здравоохранения прошли обыски

ТАСС06:18

СК о деле министра Мазиной: Ущерб от некачественной закупки медтехники превысил 53 млн

Четвертая Власть06:12

СУ СКР оценило ущерб от действий главы саратовского минздрава в 53 миллиона

СаратовБизнесКонсалтинг07:20

У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски

Регион 6404:37
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Происшествия

Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Lenta.ru 05:14
Кино

Сериал «Лучше звоните Солу» продлили на заключительный шестой сезон

Во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков было объявлено, что приквел сериала «Во все тяжкие» продлен на шестой сезон, который будет последним.
Popcornnews.ru 05:30
Политика

Медведев прокомментировал свою отставку

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 06:13
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Футбол

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
Бомбардир.ру вчера в 01:24
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Украинский премьер объяснил заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку.
Lenta.ru 05:28
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Газета.Ru 07:17
Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:33
Армия и оружие

Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии

35 новых единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» поступили на вооружение 234-го полка в псковскую 76-ю дивизию ВДВ 17 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации 04:13
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия

В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости 06:56
Политика

Мишустин представил программу. Главное

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с программной речью.
Infox.ru вчера в 08:10
Игры

ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online

Мир фантастики 02:47
Общество

Брянская делегация участвует в выставке «Зелёная неделя» в Германии

Напомним, что на выставке традиционно покажут мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства.
БрянскToday 06:09
Политика

Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
РБК 06:41
Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Piter.tv 05:20
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Российская газета 00:34
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:01
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
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