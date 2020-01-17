Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
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с чего всё началось
Как сообщает
 областное управление СК, нарушения законодательства были допущены якобы при госзакупках 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона осенью 2018 года.
Российская газета06:43

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В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения

КП - Саратов05:54

В отношении министра Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело

Взгляд-инфо04:21

Уголовное дело в отношении регионального министра здравоохранения Мазиной. Версия следователей

Версия-Саратов06:06

В кабинете саратовского министра здравоохранения прошли обыски

ТАСС06:18

СК о деле министра Мазиной: Ущерб от некачественной закупки медтехники превысил 53 млн

Четвертая Власть06:12

У министра здравоохранения Саратовской области проходят обыски

Регион 6404:37

В отношении министра здравоохранения Мазиной возбудили уголовное дело

СаратовБизнесКонсалтинг05:23
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Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Спорт

ПКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы об участии в качестве одной из сторон в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
РИА Новости 05:31
Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
Политика

Shell высказалась за «Северный поток-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 07:35
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Экономика

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
Газета.Ru 15 января в 10:38
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Под Барнаулом из-за сильной метели столкнулись 15 автомобилей

В Алтайском крае из-за почти нулевой видимости в условиях метели столкнулись 15 автомобилей.
Росбалт 03:45
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Авто

Стало известно, когда выйдет «Русский Прадо» от УАЗа

"Русский Прадо", представляющий собой модернизированный внедорожник "Патриот", выйдет в 2021 году.
Актуальные Новости вчера в 05:57
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru 04:37
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
ТАСС 02:57
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Общество

The Insider: Лавров владеет недвижимостью за 600 млн рублей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров владеет недвижимостью стоимостью более 600 млн рублей, говорится в материале The Insider.
БИЗНЕС Online 08:36
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Экономика

Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка

Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
Sudostroenie.info 06:58
Политика

Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Rambler News Service 08:31
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 00:16
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