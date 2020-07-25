Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
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СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на «Бессмертном полку»

ТАСС07:59

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru09:26

СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на «Бессмертном полку»

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Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

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Обыски и допросы: СК показал видео с новыми фигурантами дел о реабилитации нацизма

Вести.Ru08:29

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

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Сотрудники СК провели обыски у фигурантов дела о реабилитации нацизма в Кемерове и Перми

RT на русском08:12
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

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Депутат Милонов предложил вернуть национальность в паспорта россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть в паспорт графу, в которой указывалась бы национальность гражданина.
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Политика

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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Футбол

«Зенит» забил пенальти «Химкам» на 84-й минуте и выиграл Кубок России

Lenta.ru 11:56
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов пропустит плей-офф НХЛ из-за травмы

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов пропустит плей-офф из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Общество

Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно

Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
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Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации новой консоли Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале игровой приставки.
Live24 03:53
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Helstrom» от Marvel

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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
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Происшествия

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

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Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»

Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым.
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Происшествия

СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК России.
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Украинские СМИ уличили власть страны в организации финансовой пирамиды

Ключевая ставка в ЕС составляет 0%, в США этот показатель варьируется от 0 до 0,25%, а Киев установил учетную ставку в 6%. Это демонстрирует желание властей организовать финансовую пирамиду в масштабах целого государства.
Политическая Экспертиза 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
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