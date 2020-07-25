Происшествия
Газета.RuСК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
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Политика
Депутат Милонов предложил вернуть национальность в паспорта россиян
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть в паспорт графу, в которой указывалась бы национальность гражданина.
Live24 вчера в 04:48
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском 11:43
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов пропустит плей-офф НХЛ из-за травмы
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов пропустит плей-офф из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.
Газета.Ru 11:20
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно
Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вести 08:00
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации новой консоли Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале игровой приставки.
Live24 03:53
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Кино
Вышел первый тизер сериала «Helstrom» от Marvel
Inc-news.ru 10:35
Наука
В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUM 11:47
Происшествия
Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»
Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым.
Известия 10:30
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Путешествия
Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз
В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК России.
РИА Новости 02:41
Финансы
Украинские СМИ уличили власть страны в организации финансовой пирамиды
Ключевая ставка в ЕС составляет 0%, в США этот показатель варьируется от 0 до 0,25%, а Киев установил учетную ставку в 6%. Это демонстрирует желание властей организовать финансовую пирамиду в масштабах целого государства.
Политическая Экспертиза 10:31