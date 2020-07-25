Происшествия
Газета.RuСК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.
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Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
RT на русском 08:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Происшествия
В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом
Портленд, США, 25 июля 2020, 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
REGNUM 15:54
Общество
В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице умерли девять пациентов с положительными тестами на коронавирус и выявленной пневмонией, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Известия 16:25
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Футбол
Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса
Врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщается на странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
РИА Новости 16:04
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Футбол
Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru 16:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Армия и оружие
Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела
В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Известия 15:56
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Напомним, ЕЭК собирается ввести запрет на использование подержанных автозапчастей на машины, включая элементы тормозных систем, подушки и ремни безопасности, глушители, а также рулевые рейки.
Новые автомобили 23 июля в 13:23
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Кино
Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
NewInform вчера в 02:31
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 23 июля в 09:24
Футбол
Юран назвал пенальти «Зенита» в финале Кубка России сомнительным
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу финального матча Кубка России против «Зенита».
Нева Спорт 14:34
Футбол
Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой» в Лиге чемпионов
В первом тайме поединка с «Сент-Этьеном» (1:0) в рамках финала Кубка Франции нападающий «ПСЖ» получил серьёзную травму после столкновения с игроком соперника.
Metaratings 09:59
Футбол
Артета: «Арсеналу» нужны такие футболисты, как Аршавин и Мхитарян
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что клуб больше не может позволить себе терять игроков топ-класса.
Чемпионат 16:01
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29