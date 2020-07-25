СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.