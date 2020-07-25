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Газета.Ru
Газета.Ru

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.В источнике
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RT на русском

СК возбудил ещё два дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

RT на русском12:17
Известия

Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

Известия08:14
Газета.Ru

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru09:26
РИА Новости

СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на «Бессмертном полку»

РИА Новости08:23
Вести.Ru

Обыски и допросы: СК показал видео с новыми фигурантами дел о реабилитации нацизма

Вести.Ru08:29
ТАСС

СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на «Бессмертном полку»

ТАСС07:59
РБК

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

РБК06:32
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ruвчера в 15:40
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Госфонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России

Член общественного совета при Минстрое Борис Альтшулер отметил, что зачастую сделки с пенсионерами об их пожизненном содержании под залог квартиры становятся мошеннической схемой и обманом, пишут «Известия».
ToDay News Ufa22 июля в 01:45
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МВД пообещало пресекать беспорядки

В сообщении МВД не уточняется, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев.В субботу сотрудники полиции смогли предотвратить стычку между двумя диаспорами на границе Петербурга и Ленинградской области.
Вести.Ru13:02
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Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на мнение российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко, сообщили, что Япония может достаточно быстро взять силой Курильские острова, если захочет это сделать.
Военное дело11:18
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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