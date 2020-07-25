СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Смотрите также
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Госфонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Выход нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили из-за коронавируса
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования
В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Ранее сообщалось об установлении личности шестерых человек, которые также размещали фото нацистов. Еще два уголовных дела были возбуждены в связи с размещением фотографий нацистов во время акции "Бессмертного полка", которая проходила 9 мая онлайн.В источнике
Подробнее о событии