с чего всё началось

По фактам размещения в сети интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».

Единоборства Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 582

Футбол Источник: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено сделать "Локомотиву" предложение по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,7K

Общество Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. 5

Происшествия В Ростовской области из роддома похищен новорожденный «По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете. 15

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 376

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 188

Автоспорт «Формула-1» отменила этапы в четырех странах "Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке. 1

Кино В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ Нью-Йорк, США, 25 июля 2020, 14:01 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть новый трейлер будущего сериала Миши Грин и Джордана Пила «Страна Лавкравта». 1