Происшествия
РБКСК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
Читать в источнике
Оценить78
По фактам размещения в сети интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично.
с чего всё началось
«Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро», — уточнили в СК.RT на русском05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Комсомольская правда06:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Единоборства
Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова
Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
Metaratings 05:17
Футбол
«СКА-Хабаровск» первый матч в новом сезоне ФНЛ сыграет 1 августа
Хабаровские вести вчера в 23:30
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
Газета.Ru 05:28
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Футбол
Источник: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку
Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено сделать "Локомотиву" предложение по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 07:14
Путешествия
Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
Специалисты названы бюджетные направления для путешествий по России в августе.
Моя Москва.онлайн 03:52
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru 05:48
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Культура
Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»
Леонид Якубович сообщил, что съёмки программы ведутся и покидать её у него в планах нет.
SM News 07:09
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Кино
Уровень жестокости в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Премьера состоится 15 января 2021 года. Британский актер Льюис Тан рассказал, какой будет экранизация видеоигры Mortal Kombat.
Piter.tv 23 июля в 08:01
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 07:05
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Шоу-бизнес
Седокова рассказала, как в 7 лет ее пытался изнасиловать друг матери
37-летняя артистка рассказала, что когда ей было 7 лет, к ней по ночам в комнату приходил сожитель матери, который пытался изнасиловать ее.
РЕН ТВ вчера в 19:18
Кино
В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ
Нью-Йорк, США, 25 июля 2020, 14:01 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть новый трейлер будущего сериала Миши Грин и Джордана Пила «Страна Лавкравта».
REGNUM 07:01
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57