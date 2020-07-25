Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
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Обыски и допросы: СК показал видео с новыми фигурантами дел о реабилитации нацизма

Вести.Ru08:29

СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на «Бессмертном полку»

ТАСС07:59

Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

Известия08:14

СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на «Бессмертном полку»

РИА Новости08:23

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

РБК06:32

Сотрудники СК провели обыски у фигурантов дела о реабилитации нацизма в Кемерове и Перми

RT на русском08:12

Эксперт: у осквернивших «Бессмертный полк» нет уважения к исторической памяти

Газета.Ru06:48
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TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новый купе-кроссовер Tiguan X. У автомобиля покатая линия крыши, оригинальное оформление задней части и узкие фары, как у обновленного Tiguan, но с более простой оптикой.
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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Недавно начались продажи на рынке нашей страны внедорожника Niva с логотипом бренда Lada.
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Наука

Найдено природное средство от коронавируса

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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Космос

Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах

К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
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Авто

Volkswagen отзывает автомобили Passat 20-летней давности из России

Автопроизводитель Volkswagen отзывает 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5 из России.
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Происшествия

Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно

Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
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Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 04:17
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
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Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»

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ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
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Общество

В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля

Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
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Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Последний альбом коллектив выпустил в далеком 1982 году. Ранее LIVE24 сообщало, о рейтинге песен, которые не надоедает слушать до конца.
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Кино

Премьеру нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили на 2021 год

Выход 11-го сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы" был запланирован на октябрь 2020 года.
Народные новости вчера в 23:59
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Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
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Наука

Ученые обнаружили новые «эндокринные разрушители» в бытовой химии

Нью-йоркские медики определили новый список химических соединений, которые входят в состав косметических средств, тканей, предметов быта, моющих средств и электроники.
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Футбол

Гомес сравнил Роналду с красивой куклой

ГЛАС.RU вчера в 06:12
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»

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Ученые из США рассказали, сколько должен длиться идеальный секс

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На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
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Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium

Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM вчера в 13:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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