Происшествия
Российская газетаСК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
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Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X
Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новый купе-кроссовер Tiguan X. У автомобиля покатая линия крыши, оригинальное оформление задней части и узкие фары, как у обновленного Tiguan, но с более простой оптикой.
Реальное время 22 июля в 18:27
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Недавно начались продажи на рынке нашей страны внедорожника Niva с логотипом бренда Lada.
32CARS.ru 02:44
Наука
Найдено природное средство от коронавируса
9111.ru 08:19
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS 23 июля в 03:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Авто
Volkswagen отзывает автомобили Passat 20-летней давности из России
Автопроизводитель Volkswagen отзывает 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5 из России.
Live24 08:34
Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 08:20
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 04:17
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Музыка
Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»
Актуальные Новости 04:41
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Общество
В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля
Пенсионный фонд России рассказали, какие категории граждан могут претендовать на доплату в размере двух тысяч восьмисот рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Последний альбом коллектив выпустил в далеком 1982 году. Ранее LIVE24 сообщало, о рейтинге песен, которые не надоедает слушать до конца.
Live24 03:41
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Кино
Премьеру нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили на 2021 год
Выход 11-го сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы" был запланирован на октябрь 2020 года.
Народные новости вчера в 23:59
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Наука
Ученые обнаружили новые «эндокринные разрушители» в бытовой химии
Нью-йоркские медики определили новый список химических соединений, которые входят в состав косметических средств, тканей, предметов быта, моющих средств и электроники.
МедиаПоток 05:59
Футбол
Гомес сравнил Роналду с красивой куклой
ГЛАС.RU вчера в 06:12
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Культура
Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»
Леонид Якубович сообщил, что съёмки программы ведутся и покидать её у него в планах нет.
SM News 07:09
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Гаджеты
Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium
Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM вчера в 13:48