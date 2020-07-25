Происшествия
Российская газетаСК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
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Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Газета.Ru вчера в 16:15
Космос
Ученые нашли неисчерпаемый источник воды и нефти
TV BRICS 03:00
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Наука
Предки американских крокодилов пересекли Атлантический океан вплавь
Специалисты Барселонского автономного университета выяснили, что предшественники современных крокодилов появились в Америке из Африканского континента.
Live24 вчера в 06:01
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
Экономика
Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
Футбол
«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко
РИА Новости 08:18
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль вчера в 07:28
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
«Зенит» вышел на разминку в траурных повязках в память о фанате
На разминку перед финалом Олимп-Кубка России петербургский «Зенит» вышел в траурных повязках в память об ушедшем из жизни фанате Алексее Утове.
Матч ТВ 09:54
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
В начале 2020 года в продаже появились микроавтобусы Opel Zafira Life калужской сборки, в топовой комплектации Cosmo (3,0–3,1 млн руб.), к концу весны прибыли более простые версии (от 2,6 млн руб.), однако все они доступны в России исключительно с АКПП, в то время как родственные модели Peugeot и Citroen предлагаются и с МКПП.
SpeedMe 06:20
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
Футбол
Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона
Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
Газета.Ru 10:12
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Экономика
После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия
Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
REGNUM вчера в 09:05
Игры
Создатели «Ведьмака» представили Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
В Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest мы сможем узнать давно забытые тайны Беловежской пущи.
Игромания.ру 09:10
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Шоу-бизнес
Экс-супруга Элтона Джона намерена отсудить у него три миллиона фунтов
Как пишет The Daily Telegraph, бракоразводное соглашение было заключено между Элтоном Джоном и Ренатой Блауэл еще в 1988 году.
Новые Известия 09:03
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Авто
Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
Общество
Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков
Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков.
ТАСС 08:59
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24