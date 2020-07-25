Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
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Обыски и допросы: СК показал видео с новыми фигурантами дел о реабилитации нацизма

Вести.Ru08:29

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru09:26

Сотрудники СК провели обыски у фигурантов дела о реабилитации нацизма в Кемерове и Перми

RT на русском08:12

Разместивший фото Гитлера на «Бессмертном полку» признал свою неправоту

Известия08:14

СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на «Бессмертном полку»

ТАСС07:59

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

РБК06:32

СК показал видео допросов по делу о фото нацистов на «Бессмертном полку»

РИА Новости08:23
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Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Газета.Ru вчера в 16:15
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«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
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Предки американских крокодилов пересекли Атлантический океан вплавь

Специалисты Барселонского автономного университета выяснили, что предшественники современных крокодилов появились в Америке из Африканского континента.
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
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В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
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Экономика

Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа

Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
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Футбол

«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко

РИА Новости 08:18
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

РИА Новости 08:42
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Происшествия

В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении

В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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«Зенит» вышел на разминку в траурных повязках в память о фанате

На разминку перед финалом Олимп-Кубка России петербургский «Зенит» вышел в траурных повязках в память об ушедшем из жизни фанате Алексее Утове.
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Авто

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В начале 2020 года в продаже появились микроавтобусы Opel Zafira Life калужской сборки, в топовой комплектации Cosmo (3,0–3,1 млн руб.), к концу весны прибыли более простые версии (от 2,6 млн руб.), однако все они доступны в России исключительно с АКПП, в то время как родственные модели Peugeot и Citroen предлагаются и с МКПП.
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Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве

Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
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Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона

Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
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Политика

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
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Экономика

После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия

Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
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Игры

Создатели «Ведьмака» представили Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest

В Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest мы сможем узнать давно забытые тайны Беловежской пущи.
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Экс-супруга Элтона Джона намерена отсудить у него три миллиона фунтов

Как пишет The Daily Telegraph, бракоразводное соглашение было заключено между Элтоном Джоном и Ренатой Блауэл еще в 1988 году.
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МИД Турции осудил реакцию Греции на первый намаз в храме Святой Софии

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Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Общество

Франция вводит с сентября штраф €200 за употребление наркотиков

Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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