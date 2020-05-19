Коронавирус
ИзвестияСК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.
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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
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Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
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Медведев заявил, что конца кризису не видно
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
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