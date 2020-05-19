Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 691

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 1

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,2K

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 73

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 20

Игры «Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака «Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». 3

Гаджеты Samsung показал новый бюджетный смартфон Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s. 5

Политика Трамп обозвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной» "Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.

Общество Главврач в Перми извинился за передразнивание медика Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом. 74

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 207

Технологии Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. 4

Футбол Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.

Происшествия Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 21

Общество Остров аномального холода в море аномального тепла Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией. 1

Армия и оружие Польский генерал признал отсталость танковых войск страны Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте». 5

Космос К чему приведет начавшийся солнечный минимум Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.