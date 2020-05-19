Коронавирус

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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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Первое уголовное дело о невыплате надбавок врачам завели в Краснодарском крае

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