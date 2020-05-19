Коронавирус

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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам в Армавире

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В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты медикам «коронавирусных компенсаций»

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