Коронавирус
ИзвестияСК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия 17:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне
Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
Летидор 06:00
Культура
Бекмамбетов планирует снимать screenlife-фильмы для компании из США
Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство фильмов в формате screenlife.
News.ru вчера в 08:26
Игры
В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр
Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Космос
НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
РИА Новости 17:17
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Футбол
Роуз: «К футболистам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы»
Футболист «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, на правах аренды выступающий за «Ньюкасл», высказался о потенциальном возобновлении сезона в АПЛ.
Sport24.ru 16:16
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт 10:24
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Футбол
Деспотович может перейти в ЦСКА
Евро-футбол.ру вчера в 14:54
Футбол
«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба
По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека.
Спорт-Экспресс 20:38
Футбол
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
Политика
США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс 20:10
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
Котяков пояснил, сколько выплат получат семьи с детьми за три месяца
«Всего за три месяца — за апрель, май и июнь, — семья с двумя детьми, оказавшись в трудной ситуации, сможет получить более 112 тыс. рублей», — указал он.
REGNUM 09:03