Коронавирус
ИзвестияСК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
"На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль", - рассказал Кузнецов о еще одной схеме мошенничества.
РИА Новости 20:08
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Происшествия
Обыск прошел у забайкальского блогера Лехи Кочегара
Сотрудники как минимум трех правоохранительных ведомств провели обыск дома у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар.
Московский Комсомолец Чита 22:16
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент 05:38
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
Принц Чарльз погнал безработных британцев собирать урожай
В своем выступлении Принц Чарльз охарактеризовал работу по сбору фруктов и овощей как «неопрятную и порой сложную», но подчеркнул, что она «чрезвычайно важна», чтобы избежать потери урожая.
Радио Комсомольская правда 09:59
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
RT на русском вчера в 23:30
Хоккей
Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде
Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.
Газета.Ru 20:30
Шоу-бизнес
Боня ответила на критику Бородиной
Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели 17 мая в 08:07
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Общество
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости 11:40
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Общество
Военные привезли коронавирус на Сахалин
Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia 22:00
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Общество
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны
"Свободных дач нет" Повышенный интерес к покупке дачных участков в Барнауле возник в конце марта 2020 года, говорит и.о. председателя СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор) Александр Стрелков.
АМИТЕЛ 22:15
Хоккей
От ничьей с Италией до победы над «пьяными» канадцами. Первое золото сборной России
Ничья с итальянцами, трудная победа над Австрией На предварительном этапе участники были разбиты на две группы по 6 команд, из которых четыре лучших выходили в плей-офф.
Чемпионат 03:30
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com вчера в 08:52
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39