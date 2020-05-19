Коронавирус

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Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
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СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам в Армавире

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В России возбудили первое уголовное дело из-за коронавирусных доплат врачам

V1.ru11:20

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медработникам, работающим с COVID-19

Кубанские новости10:41

На Кубани возбуждено первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций врачам

Блокнот Краснодар11:01

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты положенных компенсаций медикам на Кубани

Россия.Кубань10:44

СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

РИА Новости11:04

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты медикам «коронавирусных компенсаций»

Ясно10:33
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Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса.
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Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

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Газета.Ru 10:23
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На выплаты медикам выделено 52 млрд рублей

"На стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд руб. Средства своевременно доведены до регионов практически в полном объеме и с учетом авансирования на май", — сказал господин Мурашко на совещании с президентом.
Коммерсантъ 09:04
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
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Полина Гагарина поразила внешним видом после разрыва с мужем

Полина Гагарина никак не комментирует разрыв с мужем Дмитрием Исхаковым.
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Обновленный китайский «УАЗ» поступил в продажу

Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
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Футбол

Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Общество

В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей

Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 15:04
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Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

Неожиданное выявление японскими учеными на всей поверхности Луны выбросов ионов углерода не стыкуется с гипотезой образования спутника путем столкновения Земли с другой планетой, сообщил РИА Новости один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института.
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Здоровье

В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова

В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28
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Происшествия

Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске

Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
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Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника.
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«Яндекс.Деньги» совместно с компанией CD Projekt RED создали эксклюзивный дизайн для банковских карт в честь пятилетия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
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На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба

Российская газета 11:10
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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
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Экономика

Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД

Вопрос продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год, до 1 января 2022 года, рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в министерстве.
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Экономика

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Дмитрий Медведев назвал службу занятости в РФ «слабой стороной»

Дмитрий Медведев охарактеризовал российскую службу занятости, отметив её как «слабую сторону».
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Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью

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Собянин назвал безответственным заявление о победе над коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственным заявление о победе над коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
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Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
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Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
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