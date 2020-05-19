Коронавирус

ИзвестияИзвестияСК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Дело по статье «Халатность» возбудили следователи города Армавира Краснодарского края.
Читать в источнике
Комментировать809

Подробнее о событии

Первое уголовное дело о невыплате надбавок врачам завели в Краснодарском крае

Кубань-Информ13:35

Первое дело о невыплатах компенсаций медикам. Главное о коронавирусе за 19 мая

ТАСС12:27

На Кубани завели первое в России уголовное дело о невыплате надбавок медикам

Юга.ру11:56

СК возбудил первое дело из-за невыплат компенсаций медикам

РИА Новости11:04

На Кубани возбудили дело о невыплатах работающим с COVID-19 медикам

RT на русском11:03

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам в Армавире

Кубань 2411:29

В России возбудили первое уголовное дело в связи с невыплатой медикам компенсаций за борьбу с COVID-19

БИЗНЕС Online11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге

Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков.
КП - Екатеринбург 10:34
86
Политика

Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
1
Общество

В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
25
Футбол

«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

Газета.Ru 08:21
10
Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад 05:36
31
Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
1
Политика

В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM 05:41
8
Происшествия

Житель Якутии устроил кровавую бойню

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.
SakhaPress.ru вчера в 21:13
1
Общество

Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.
Вести.Ru 15:19
1
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
52
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
225
Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
721
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
184
Политика

Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес

Боня ответила на критику Бородиной

Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
8
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
65
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
61
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
724
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
210
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,2K
Авто

ОСАГО временно отвязали от техосмотра

Ранее Центробанк уже давал рекомендации страховым компаниям предоставить возможность клиентам на время ограничительных мер получать полис ОСАГО без техосмотра.
Комиинформ 13:04
28
Баскетбол

В «Зените» прогнозируют исчезновение ряда клубов

Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
Чемпионат 17:25
Здоровье

Шестой пациент с коронавирусом умер в Забайкалье

В Забайкальском крае в моностационаре Петровск-Забайкальска от коронавируса умер еще один пациент — 64-летняя женщина, которая поступила в больницу 14 мая с двухсторонней пневмонией.
EastRussia 00:31
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
548
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
501
Авто

Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь

Например, петербургский завод Nissan планирует сократить около 25% сотрудников - то есть порядка 450 человек, в качестве компенсации им будет выплачено 6 окладов.
Новые автомобили 03:19
37
Общество

В Иркутской области с 20 мая введут масочный режим

С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
Вести Иркутск вчера в 09:42
26
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное