Происшествия

РБКРБКСК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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