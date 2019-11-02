Происшествия
РБКСК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Армейцы повели в счете в концовке первого тайма с "Зенитом". Уже в компенсированное время отличился Никола Влашич.
Bobsoccer 12:54
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском
Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец 09:06
Общество
Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
REGNUM 08:06
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 00:11
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 12:57
Происшествия
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы
Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Российская газета 11:27
Политика
Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами
Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего.
Вести.Ru 09:58
Хоккей
ХК «Трактор» на домашнем льду проиграл «Автомобилисту»
ХК Трактор на домашнем льду уступил Автомобилисту (Екатеринбург) в завершающем матче домашней серии со счетом 3:5. В составе челябинцев сумели отличиться Демид Мансуров, Виталий Кравцов и Ярослав Косов, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Znak.com 11:32
Футбол
Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU вчера в 17:40
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета вчера в 02:27