Происшествия
РБКСК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Автоспорт
Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 12:45
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК вчера в 13:56
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Актриса отказалась выполнять требования бортпроводников, которые просили ее привести в должное положение откидной столик и спинку кресла, после чего полицейские сняли ее с борта.
Культуромания 31 октября в 09:24
Политика
Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT включение Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию.
RT на русском вчера в 11:24
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Теннис
Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Sportbox.RU 13:53
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских
Новая часть Call of Duty вышла ровно неделю назад, но уже успела стать причиной множества скандалов, в первую очередь связанных с явной демонизацией русских в игре.
Ferra вчера в 11:32
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru 31 октября в 20:00
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru 04:19
Единоборства
Президент UFC официально представил чемпионский пояс BMF
Президент UFC, Дана Уайт, официально представил чемпионский пояс «Самого Опасного Убл**ка» (BMF), который в эту субботу будет вручен победителю поединка в полусреднем весе между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом.
FightTime.ru вчера в 17:00
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК вчера в 06:47
Политика
Медведев призвал ШОС продумать восстановление экономики Афганистана
RT на русском 02:21