Происшествия

ВедомостиВедомостиСК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении
 СК.
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СК возбудил уголовное дело по просроченным ИВЛ в больнице Владимира

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Во Владимире возбудили уголовное дело о поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ

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Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

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СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире

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СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу

РБК09:34
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Игры

Microsoft зарегистрировала логотип Xbox Series X

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Общество

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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

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Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса

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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

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