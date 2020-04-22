Происшествия

ВедомостиВедомостиСК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать315
с чего всё началось
«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении
 СК.
РБК09:34

Подробнее о событии

Больницу во Владимире, где нашли просроченные ИВЛ, дополнительно оснастят 10 аппаратами

ТАСС14:15

СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире

РИА Новости09:06

СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу

РБК09:34

СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире

Известия09:23

Во Владимире возбудили уголовное дело о поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ

ГТРК Владимир12:03

Дело возбудили по факту поступления старых ИВЛ в больницы Владимира

РЕН ТВ06:10

Во Владимире потребовали возбудить дело о просроченных аппаратах ИВЛ

Российская газета05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Политика

В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10
Кино

В США умерла актриса Ширли Найт

Аргументы и Факты 18:54
Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
7
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
RT на русском 20:16
Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
2,6K
Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru 08:09
59
Армия и оружие

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»

Газета.Ru 20:19
730
Кино

Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

ТАСС 13:26
3
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
863
Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
858
Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
3
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,2K
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:44
51
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
94
Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
17
Происшествия

Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск

Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
1
Политика

США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.
РБК 20:34
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
273
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
13K
Спорт

Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 19:50
Экономика

Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
106
Общество

Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу

Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций.
Ведомости 09:06
114
Гаджеты

Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490

Megaobzor.com 13:04
1
Экономика

Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции

Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00
Экономика

Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам.
ТАСС вчера в 08:35
226
Общество

Администрация Южно-Сахалинска купила мусоровозы на деньги области, но область давала на другое

История с закупкой мусоровозов администрацией Южно-Сахалинска начинает походить на детективный сериал.
Сахалин.Инфо 20:35
Здоровье

Главврача больницы с очагом коронавируса уволили в Амурской области

Главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова уволили. Поводом стала вспышка коронавируса в медучреждении.
EastRussia 19:09
6
Кино

18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

Inc-news.ru вчера в 15:09
33
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
421
Как работают Яндекс.Новости?
Главное