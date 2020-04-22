Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
Ещё 
США
Происшествия
Ещё 
Интересное
Происшествия
Ещё 
Политика
Происшествия
Ещё 
Общество
Происшествия
Ещё 
Экономика
Происшествия
Ещё 
В мире
Происшествия
Ещё 
Спорт
Происшествия
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Происшествия
Ещё 
реклама
Главное
ВедомостиВедомости
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Русская Планета
  • Вести.Ru2:38
  • РЕН ТВ1:05
Смотрите также
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.В источнике
Оценить
467
286
С чего всё начиналось
«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении СК.
РБК 09:34
Подробнее о событии
alt

Во Владимире возбудили уголовное дело о поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ

ГТРК Владимир 12:03
alt

Дело возбудили по факту поступления старых ИВЛ в больницы Владимира

РЕН ТВ 06:10
alt

СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире

Известия 09:23
реклама
Главное