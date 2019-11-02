Происшествия
РБКСК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
В Москве обокрали квартиру певицы Шавриной
Квартиру 76-летней певицы Екатерины Шавриной обокрали в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. Информацию подтверждает «Комсомольская правда».
РБК 07:50
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Теннис
Рафаэль Надаль стал полуфиналистом «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, занимающего 35-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(4), 6/1 в четвертьфинале "Мастерса" в Париже.
GoTennis.ru вчера в 17:50
Наука
В Америке чем больше люди учатся, тем меньше они выпивают
Как пишет Baza, в исследовании учитывались данные 780 тысяч человек.
ForPost вчера в 06:55
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Футбол
Рома — Наполи 2:1
"Рома" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:54
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Спорт
Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы
Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории.
Коммерсантъ 10:23
Экономика
Под проект «НОВАТЭКа» в Мурманске может быть создана ТОР
В ноябре 2018 года на конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" в рамках Мурманской международной деловой недели генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дмитрий Агеев заявлял, что "НОВАТЭК" вложит 120 млрд рублей в создание верфи под Мурманском.
Финмаркет 10:49
Политика
Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ
Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Российская газета 11:35
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10