Происшествия
РИА НовостиСК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ04:55
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