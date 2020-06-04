с чего всё началось

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.

СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске

Политика Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России. 32

Игры Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.

Политика Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента. 1,6K

Финансы Вторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей. 729

Общество В Москве начали монтаж летних кафе В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы. 12

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 399

Космос При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.

Общество Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. 48

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 259

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 665

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 179

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 826

Общество В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС. 741

Общество В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.

Происшествия В Пермском крае прорвало нефтепровод В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники. 7

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 241

Общество Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.