Происшествия
Вести.RuСК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Следствие получило из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.RT на русском07:19
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Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня 10:39
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Футбол
Уткин: «Тедеско - псих. В „Спартаке“ у него ничего не получится»
Блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско за его излишнюю эмоциональность.
Sport.ru 10:29
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Общество
Калининградские детсады начнут работать с 50% загрузкой
РИА Новости 10:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55
Общество
Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Доля трат россиян на покупку продуктов в июне сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта, свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».
РБК 11:30
Биатлон
Треть не лишняя: удастся ли Владимиру Драчеву сохранить пост главы СБР
Хотя действующий глава СБР Владимир Драчев может сохранить пост, если больше трети регионов проголосуют против досрочных выборов или не будет кворума.
Известия вчера в 08:17
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Политика
Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в течение 2−3 дней
Глава Центризбирома Элла Пафилова предложила президенту России Владимиру Путину провести выборы в сентябре 2020 года в течение двух-трех дней.
МР7.ру 08:41
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Судья проекта «Танцы со звездами» подрался с супругой в центре Москвы
Даже адвокату, который присутствовал в ходе беседы, пришлось поучаствовать в драке.
ИнфоСМИ 11:31
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 10:16
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
Урал — Динамо 2:1
RT на русском 11:56
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Футбол
Сёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионов
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно перспектив «железнодорожников» выйти в Лигу чемпионов.
Metaratings вчера в 17:32
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 00:54
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40