с чего всё началось

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

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