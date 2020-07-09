Происшествия
Вести.RuСК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Читать в источнике
Оценить431
с чего всё началось
Следствие получило из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.RT на русском07:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
РИА Новости вчера в 07:04
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип
Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Армия и оружие
Поляки испугались мощности ЗРК С-500 и просят дружбы с Россией
Материал о ЗРК опубликовало польское издание Interia, читатели довольно бурно отреагировали на мощь российского оружия и обсудили несколько вариантов причин, по которым Россия рассказала о новом оружии.
Южный Федеральный вчера в 20:44
Общество
25% магазинов возобновили работу в торговых центрах Петербурга
Аналитики подсчитали, что доля работающих магазинов в петербургских торговых центрах сейчас составляет от 25% до 40%.
АБН 12:17
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 07:50
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Происшествия
СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Круглов же пояснил, что сделал это ради злой шутки. Генпрокуратура готовит уголовные дела к отправке в суд.
Общественная служба новостей 07 июля в 05:56
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Кино
На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»
На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 06:20
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Россиянин убил жену 106 ударами за два часа
Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась.
Lenta.ru 11:57