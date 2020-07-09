Происшествия

Вести.RuВести.RuСК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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 из архивных источников данные о том, что на территории Волгограда и Волгоградской области находятся не менее 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, которых фашисты казнили с особой жестокостью во время Великой Отечественной войны.
RT на русском07:19

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СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда в годы ВОВ

РЕН ТВ07:10

Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Сталинградской области

Известия07:39

СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

RT на русском07:19

СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

РИА Новости07:12

СК завел дело о геноциде фашистами жителей Сталинграда

РБК07:52

СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей бывшей Сталинградской области во время войны

ТАСС07:03

Под Волгоградом возбуждено дело о геноциде

Газета.Ru07:42
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

РИА Новости вчера в 07:04
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Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
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Кино

Создатели «Мстителей» рассказали, какого супергероя не хватало в фильме

CT news 11:13
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Происшествия

Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип

Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
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Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
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Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Общество

Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
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Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске

Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
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Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
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Армия и оружие

Поляки испугались мощности ЗРК С-500 и просят дружбы с Россией

Материал о ЗРК опубликовало польское издание Interia, читатели довольно бурно отреагировали на мощь российского оружия и обсудили несколько вариантов причин, по которым Россия рассказала о новом оружии.
Южный Федеральный вчера в 20:44
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Общество

25% магазинов возобновили работу в торговых центрах Петербурга

Аналитики подсчитали, что доля работающих магазинов в петербургских торговых центрах сейчас составляет от 25% до 40%.
АБН 12:17
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Космос

Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 07:50
Космос

В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран

Популярная механика вчера в 06:31
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
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Происшествия

СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»

Круглов же пояснил, что сделал это ради злой шутки. Генпрокуратура готовит уголовные дела к отправке в суд.
Общественная служба новостей 07 июля в 05:56
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Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

РИА Новости 12:03
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Кино

На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»

На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Общество

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Иисуса Христа чернокожим

Городовой 12:07
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Происшествия

Россиянин убил жену 106 ударами за два часа

Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась.
Lenta.ru 11:57
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