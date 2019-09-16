Происшествия
RT на русскомСК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту. Об этом говорится на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России («изнасилование»)», — указывается в заявлении.
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с чего всё началось
«По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование», — говорится в сообщении СК.Известия18:27
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В Саратове мужчина изнасиловал врача поликлиники, когда та шла на вызов к пациенту – СК
Московский Комсомолец16:56
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Политика
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Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
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Политика
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