с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту. Об этом говорится на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России («изнасилование»)», — указывается в заявлении.

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

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