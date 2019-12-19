Происшествия
Вечерняя МоскваУголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.Ведомости11:47
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