Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил
 о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.
Ведомости11:47

Подробнее о событии

При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский

РИА Новости19:40

В СК прокомментировали стрельбу в центре Москвы

РЕН ТВ11:39

Гражданское лицо пострадало при стрельбе в центре Москвы

Москва 2415:30

СК возбудил дело после стрельбы в центре Москвы

RT на русском11:47

По факту стрельбы на Лубянке возбудили уголовное дело

ТАСС11:42

СКР возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы

Lenta.ru10:57

Следком подтвердил ранение гражданского при стрельбе на Лубянке

Вечерняя Москва15:31
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Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Происшествия

Восстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 11:54
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ 17:31
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 23:00
Политика

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках

Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
РБК 19:35
Политика

Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой.
Взгляд.ру 23:06
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
Происшествия

Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru 17:40
Общество

Путин поделился новостями о «деле Голунова»

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции поделился новостями о ходе расследования дела, связанного с подброшенными журналисту Ивану Голунову наркотиками.
Свободная Пресса 05:37
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
Общество

Главврача медцентра ДВФУ Олега Пака восстановили в должности

Восток-Медиа 21:24
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor 07:48
Общество

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
RT на русском 21:32
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 21:52
Общество

Нелегальную схему продажи тонны лососевой икры выявили в Иркутске

Россельхознадзор выявил нелегальную схему продажи тонны лососевой икры в Иркутске, сообщили ИА «ИрСити» 20 декабря в пресс-службе регионального управления ведомства.
ИрСити 22:59
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Общество

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
РИА Новости 15:40
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb 16:16
Футбол

«Рубин» объявил о назначении Слуцкого

Metaratings 08:21
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Футбол

«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино

Soccer.ru 03:33
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК 22:22
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Фигурное катание

Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

RT на русском 02:49
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru 21:57
Политика

Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
РБК 23:00
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport 09:24
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru 08:56
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
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