Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваСК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения. Ещё три человека, по данным РЕН ТВ, погибли. Официально эта информация пока не подтверждена.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил
 о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.
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