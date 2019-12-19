Происшествия
Говорит МоскваСК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения. Ещё три человека, по данным РЕН ТВ, погибли. Официально эта информация пока не подтверждена.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.Ведомостивчера в 11:47
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