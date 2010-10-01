Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля. Пострадавший находится в реанимации.

СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде

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