с чего всё началось

Николай Платошкин называет себя лидером движения "Новый социализм". Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. У канала Платошкина в YouTube 475 тысяч подписчиков.

Армия и оружие Для украинских военных ввели два новых звания В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 1,8K

Политика ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,2K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 947

Шоу-бизнес Анджелина Джоли отмечает 45-летие Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1K

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 749

Экономика Прибыль «РусГидро» в 1 квартале выросла на 57% По итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль Группы "РусГидро" по МСФО составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph. 42

Общество Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. 109

Здоровье Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва". 5

Здоровье В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир» Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции. 13