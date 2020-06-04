Общество
Российская газетаСК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Николай Платошкин называет себя лидером движения "Новый социализм". Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. У канала Платошкина в YouTube 475 тысяч подписчиков.
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с чего всё началось
Тем временем на официальном сайте СКР появилось сообщение о том, что в отношении Николая Платошкина возбуждены два уголовных дела: части 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков»), а также статьи 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).Znak.com10:24
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