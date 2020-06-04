Общество

RT на русскомRT на русскомСК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.
ТАСС10:25

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В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина возбудили дело

ТАСС10:25

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

RT на русском11:14

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Российская газета10:36

СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

РБК11:38

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

РИА Новости10:16

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина. Он под домашним арестом

Весьма10:01

СК возбудил против левого видеоблогера Николая Платошкина уголовные дела о массовых беспорядках и фейках

Медиазона09:50
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
1,3K
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
6
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
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Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры

Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
REGNUM 11:53
Здоровье

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 08:42
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Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
62
Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
9
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
655
Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
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Общество

Власти Кубани продлили карантин до 21 июня

ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
Тонкости туризма 07:18
61
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
5
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Футбол

Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го

Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.
Sports.ru 13:18
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Общество

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05
Общество

Власти вернут в семью изъятых детей под Оренбургом

Скандальный случай произошёл 30 мая в посёлке Тюльпанный. Сотрудники органов опеки и полицейские силой забрали детей у матери.
Говорит Москва 09:58
65
Здоровье

ГКБ №8 в Иванове перепрофилируют для работы с COVID-больными

Напомним, к сегодняшнему дню в регионе развернули 809 коек для больных коронавирусом. инфекцией.
Кстати.News 13:04
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Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
12
Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
16
Культура

Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни

Американская певица Лотти Кестнер обвинила студию Naughty Dog в использовании её кавера на песню True Faith в рекламном ролике игры The Last of Us: Part II.
REGNUM 07:26
5
Политика

Путин готовит обращение к россиянам после голосования по Конституции

Глава России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
ProstoProSport 07:42
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
1,5K
Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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