Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 6

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ. 1,3K

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.

Здоровье Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19. 83

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 62

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 655

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 195

Общество Власти Кубани продлили карантин до 21 июня ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными. 61

Общество Российские доставщики еды заявили о забастовке В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. 5

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 353

Общество Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год «За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.

Общество Власти вернут в семью изъятых детей под Оренбургом Скандальный случай произошёл 30 мая в посёлке Тюльпанный. Сотрудники органов опеки и полицейские силой забрали детей у матери. 65

Общество Минстрой утвердил критерии стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. 12